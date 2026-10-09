İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü
soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları
suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, 'dezenformasyon' suçlamasıyla
'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Gazeteci Murat Ağırel ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Gazeteci Murat Ağırel ifade vermek için adliyeye geldi
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Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan gazeteci Murat Ağırel, ifade vermek üzere adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü
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