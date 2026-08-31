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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerini hedef alan sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında müşteki beyanlarının alındığı öğrenildi.

GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ

Soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer alan Kemal Öztürk’ün gözaltına alınması için talimat yazıldı.

Öztürk’ün, 1 Eylül 2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildiği belirtildi.

Öztürk hakkında yürütülen soruşturmanın, NTV yayınında Suriye’deki Arap Alevilerine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle başlatıldığı aktarıldı.

Söz konusu açıklamaların ardından kamuoyunda ve sosyal medyada çok sayıda tepki yükselmişti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Kemal Öztürk, katıldığı NTV canlı yayınında Suriye’deki Arap Alevileri (Nusayriler) kastederek tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

Öztürk’ün yayında, “İdlib’de, Afrin’de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, ‘bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir’ diyesiniz geliyor” sözlerini sarf ettiği belirtilmişti.

Bu ifadelerin ardından Alevi dernekleri ve örgütlerinden peş peşe tepkiler gelmiş, açıklamalar sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı.

Tepkilerin ardından Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Öztürk hakkında soruşturma başlatılmıştı.