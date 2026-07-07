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Kaynak: Haber Merkezi

BirGün gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan, evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ayhan gözaltı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı. BirGün gazetesinden yapılan habere göre "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındığını ve Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü açıkladı.

Ayhan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davaları ilk duruşmadan bu yana takip eden gazeteciler arasında yer aldığı belirtildi.

Gözaltı işlemiyle ilgili resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.