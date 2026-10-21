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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in şikâyeti sonrası dün gözaltına alındı. “Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Arı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İSMAİL ARI TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen gazeteci İsmail Arı hakkında tutuklama kararı verildi.

Dün saat 15.30'da ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne çağrılan Arı'ya, emniyete gittiğinde gözaltı kararı tebliğ edildi. Arı'nın bugün saat 12.00'de savcılık ifadesi başladı.

SAVCILIK İFADESİ TAMAMLANDI

Dün geceyi emniyette geçiren Arı, bu sabah saat 10.00 sularında adliyeye sevk edildi. Arı'nın savcılık ifadesi saat 12.00'de başladı. Gazeteci İsmail Arı'nın savcılık ifadesi saat 13.00 itibarıyla sona erdi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

İsmail Arı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arı'ya "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde, suçun kapsamı ve öngörülen ceza şöyle tanımlanıyor:

"Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır."

DAHA ÖNCE 75 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

İsmail Arı, 21 Mart 2026 tarihinde eşinin ailesini ziyaret etmek için bulunduğu Tokat'ta, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının gerçekleştirdiği soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanan Arı, 75 gün Sincan Cezaevinde kalmıştı.

Arı, 5 Haziran'da Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme, savcının tutukluluğun devamı yönündeki talebine rağmen Arı'nın herhangi bir adli kontrol şartı uygulanmadan tahliyesine karar vermişti.