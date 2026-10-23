Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

BirGün’de görev yapan gazeteci İsmail Arı, cezaevinden paylaştığı mesajda bir yıl içinde ikinci defa tutuklanmasına tepki gösterdi. Eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in başvurusu üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle cezaevine gönderilen Arı, emniyete ifade vermek amacıyla kendi iradesiyle gittiğini vurguladı.

21 Ekim’de hâkim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanan gazeteci, aynı yıl benzer bir suçlamayla aynı adliyede yeniden tutuklandığını belirtti. Hakkında yöneltilen iddianın hapis cezası gerektirmediğini belirten Arı, tutuklandığı tarihin Dünya Gazeteciler Günü’ne denk geldiğini hatırlattı.

Arı, cezaevinden gönderdiği mesajında şu sözlere yer verdi:

“Aynı yıl, aynı adliyede, aynı suç iddiası ile ikinci kez tutuklanarak cezaevine atıldım. Tutuklandığım gün Dünya Gazeteciler Günü'ydü. Yine yatarı olmayan bir suç iddiası ile cezaevindeyim. Emniyete kendi ayağımla gitmeme rağmen hâkim, beni kaçma şüphesi var diye tutuklamış. Ben bu memleketi de halkımızı da çok seviyorum. Bu yüzden de memleketimden kaçmam. Gazeteciliği savunmaya devam edeceğim.

Sevgiler, İsmail.”

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Ebubekir Şahin’in şikâyetçi olduğu dosyada Arı’dan, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” iddiaları hakkında ifade vermesi istendi. Gazeteci, bu amaçla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.

20 Ekim’de emniyette yürütülen işlemler sırasında gözaltına alınan Arı, geceyi burada geçirdi. 21 Ekim’de adliyeye götürülen gazeteci, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle hâkimliğe sevk edildi.

Hâkimlik, Arı’nın “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Kararda, kaçma ve delilleri karartma olasılıklarının gerekçe olarak gösterildiği aktarıldı.

MART AYINDA DA CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mart 2026’da yürüttüğü bir başka soruşturmada da İsmail Arı gözaltına alınmıştı. Gazeteci, o dosyada “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sincan Cezaevi’nde 75 gün geçiren Arı, 5 Haziran’da Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada serbest bırakıldı. Mahkeme, tahliye kararında gazeteciye herhangi bir adli kontrol yükümlülüğü getirmedi.