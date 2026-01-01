Gazeteci-yazar Hüseyin Aykol, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar yayıncılık ve gazetecilik yapan, özellikle Özgür Basın’da verdiği emekle tanınan Aykol, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üç kez beyin kanaması geçirdikten sonra tedavisi yoğun bakımda sürüyordu.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici "Hüseyin Aykol ile bunca yıl belki bir iki kez karşılaşmışızdır; ama ben asıl olarak kendisini son yıllarda yazışarak tanıdım. Gazetecilik kaygılarımız, yanlışlara karşı eleştirel bakışımız ve de farklılıklarımız bizi ortak paydada buluşturmuştu. Direngen, tavizsiz ama bir o kadar sakin, hoşgörülü, barışçıl bir kişilikti. Bilgece bir olgunluğu vardı. Ömrü boyunca gazetecilikte direnmiş, cezaevine girip çıkmayı işinin doğal parçası saymış bir gazeteciydi. Çok erken bir veda onunki... Oysa daha gazetecilik üzerine konuşacak, tartışacak çok sorunumuz vardı. Bu ülkede neden 'Kürt medyası'nın doğduğunu, nasıl serpildiğini anlamak isteyenler onun yaşamına bakabilir. Anısına saygıyla" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Sedat Bozkurt sosyal medyadan paylaşım yaparak "Ömrünü basın özgürlüğü ve demokrasi mücadelesine adamış, ilkelerine inatla sahip çıkmış gazeteci büyüğümüzü, dostumuzu yitirdik. Mekanı cennet olsun" dedi.

HÜSEYİN AYKOL KİMDİR?

1952'de Manisa’nın Salihli ilçesinde doğan Aykol, ikokulu Salihli’de okuduktan sonra orta öğrenimini parasız yatılı sınavıyla kazandığı İzmir Maarif Koleji’nde tamamladı ve liseden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlayan yüksek öğrenimini Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürdü, son sınıfta siyasal etkinlikleri dolayısıyla tutuklandı ve 12 Eylül askeri yargısının hükmüyle 10 yıl cezaevinde geçirdikten sonra öğrenim hayatını sonlandırdı.

Ömrünün 51 yılını yayıncılık ve gazetecilikle geçiren Aykol, bunun 36 yılını basına ayırdı. Hayatının yaklaşık 12 yılını cezaevinde geçiren Aykol, Özgür Gündem, Yeni Yaşam gibi gazetelerde çalıştı. 2018'de “örgüt propagandası” suçlamasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası istinaf mahkemesince onandı.