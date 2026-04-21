Gazeteci Hilal Köylü, hakkında çeşitli iddialar ve kayıtlar ortaya çıkan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın CHP’den ihraç sürecinin sürüncemede bırakılmasını eleştirdi. CHP tabanında ciddi bir huzursuzluk olduğunu belirten Köylü, Genel Merkez’e "Daha fazla kaset görmek istemiyoruz" mesajlarının gittiğini vurguladı.

Köylü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes ihraç bekliyor ama Özgür Özel, ‘Burada bir itibar suikastı var’ dedi. İhraç günü 11 Mayıs olarak gösteriliyor. Bu ihracın bu kadar gecikmesi de CHP tabanında rahatsızlık yarattı. ‘Daha fazla kaset istemiyoruz’ diye şikayetler CHP Genel Merkezi’ne gidiyor.”