Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Doğu Eroğlu, Dost'un daha önce karara bağlanan ancak istinaftan dönen bir dosya kapsamında eksik ifadesinin alınacağını, geceyi karakolda geçireceğini ve yarın Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılığa ifade vereceğini duyurdu.

Gazeteci Hazar Dost'un gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran gazeteci Doğu Eroğlu, olayın ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

"2018’DE KATILDIĞI BİR EYLEM GEREKÇE GÖSTERİLDİ"

Eroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Gazeteci arkadaşımız Hazar Dost, 2018’de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek bu akşam 19:30’da gözaltına alındı.

Daha önce hakkında karar verilmiş ancak istinaftan dönmüş bir dosyada ifadesi eksikmiş. Ne zaman istenirse ifade vermeye gideceği nöbetçi savcıya izah edildi ama riskli bulunmuş. Velhasıl bu geceyi karakolda gözaltında geçirecek, yarın Küçükçekmece Adliyesinde ifadesini verecek.

Sağlığı iyi, morali yerinde. Mahallede alışveriş yaptığı manava bir anda dört polisin girip kendisini karakola götürdüğünü anlatıyor. Yani GBT’de falan işlem yapılmış değil, muhtemelen yüz tanıma sistemine takılıp gözaltına alındı. NATO Zirvesi öncesi gözaltı furyasına bir ek daha yani.''