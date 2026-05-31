Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan dava sonrası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, kurultay hakkında ‘mutlak butlan’ kararı verdi. Yaşanan olay sonrası Özgür Özel görevden alındı ve yerine Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.

Yaşanan olay Türkiye gündeminde geniş yer bulurken, Gazeteci Gürbüz Evren, CHP'nin Türkiye’nin gündeminden düşeceğini iddia etti.

‘TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ ÇOK YAKINDA DEĞİŞECEK’

Evren, “Türkiye’nin gündemi çok yakında değişecek, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin gündeminden çıkacak. Önümüzdeki bir hafta, on beş gün içerisinde Türkiye bambaşka şeyleri konuşmaya başlayacak; yeni anayasayı, terör sürecini, silah bırakıp bırakmadığını, terör örgütü elebaşının ne mesajlar verip vermediğini konuşacak.

'CHP TABANINDAKİ AYRIŞMA ÇOK ÖNEMLİ'

Yunanistan’la ilgili, Doğu Akdeniz’le ilgili, İran’la ilgili çok ciddi sorunlar gündeme gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi’nde Sayın Özgür Özel’in ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanındaki milletvekili sayısından çok, tabanındaki ayrışma çok önemli” sözlerini sarf etti.