Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle 28 Eylül’den bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Ergin hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

Silivri Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen 15 Ekim tarihli iddianamede, Ergin’in Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılması istendi.

Ergin, eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Turgay Tamer’in Büyükçekmece’deki evinde ölü bulunduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Paylaşımında Tamer’i “eski adli tıp çalışanı” olarak tanımlayan Ergin, daha sonra bu bilgiyi düzelterek Tamer’in geçmişte cezaevi kampüsünde doktor olarak görev yaptığını belirtmişti.

GAZETECİ OLMASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İddianamede, Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına dayanılarak Tamer’in görev yaptığı dönemde “adli tıp çalışanı” sıfatıyla çalışmadığı belirtildi. Savcılık, bu nedenle Ergin’in paylaşımındaki söz konusu ifadenin gerçeğe aykırı bilgi niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

Ergin’in gazeteci olması nedeniyle paylaşımının geniş kitlelere ulaşabileceği ve halk arasında endişeye yol açabileceği savunulan iddianamede, paylaşımın devam eden Kozinoğlu soruşturmasının güvenilirliğine zarar verebilecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

BAŞKA KULLANICININ YORUMU İDDİANAMEDE

Savcılık, başka bir sosyal medya kullanıcısının Ergin’in paylaşımını “İnfazlar başladı” yorumuyla alıntılamasını da paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirmesini destekleyen unsur olarak gösterdi.

“HERKES PAYLAŞTI, BEN TUTUKLANDIM”

Ergin, tutuklanmasının ardından Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, aynı haberin çok sayıda medya kuruluşunda yayımlanmasına karşın yalnızca kendisi hakkında işlem yapılmasına tepki göstermişti.