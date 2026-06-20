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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ve MASAK tarafından Banvit, Şenpiliç, Erpiliç ve Lezita'nın da aralarında bulunduğu 13 şirkete denetim kayyımı atandığı açıklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, haksız fiyat artışları ve piyasa işleyişini bozduğu iddia edilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Banvit, Şenpiliç, Erpiliç ve Lezita'nın da aralarında bulunduğu 13 şirkete denetim kayyımı atandığını duyurmuştu. Ancak daha sonra yargı kararlarıyla bu firmaların birçoğunun kayyum tedbiri kaldırıldı.

'İŞ DÜNYASI ŞİKAYETLERİNİ SARAY'A İLETTİ'

Gazeteci Erdal Sağlam, yaşanan kayyum süreci ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağlam, Bakanların kayyumdan haberi olmadığını belirterek, “İş dünyası şikayetlerini Saray'a iletti” sözlerini sarf etti.

'BAKANLARIN HABERİ YOKTU'

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in bu soruşturma sürecinde katkı sunan kurumlar arasında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Rekabet Kurumuna operasyon sonrasında teşekkürlerini ilettiğini hatırlatan Sağlam, “Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı, işte MASAK vesilesiyle teşekkür edilmesinin bir anlamının olmadığı, MASAK'ın mahkemelerden gelen talepleri yerine getirdiği, doğrudan Hazine'ye bağlı ama Hazine talimatıyla çalışmadığı... O yüzden Bakanlığın kesinlikle bu işin içinde olmadığı yönünde şeylere, iş insanlarına açıklamalar yaptıklarını biliyorum sorulduğu zaman” sözlerini sarf etti.

Ticaret Bakanlığı’nın iş insanlarına, 'Bu nereden çıktı?' diye sorduğunu belirten Sağlam, "'İş insanları bizim hiçbirimizin haberi yok bundan.' diyorlar. Ve bu, yukarıya kadar iletilmiş durumda. Özellikle Odalar Birliği bünyesinde çok büyük tepki gördü biliyorsunuz. Erdal Bahçıvan da bir açıklama yapmıştı. Ama bir şeyden yine, kapalı kapılar ardında kulislere ağırlık verdiklerini zannediyorum” dedi.

'ODALAR BİRLİĞİ BAŞKANI OLMASAYDI BU KAYYUMLARI ÇABUK GERİ ALINAMAZDI'

Bir oda başkanının “Odalar Birliği Başkanı olmasaydı bu kişiler ve atanan kayyumlar bu kadar çabuk geri alınamazdı” sözlerini sarf ettiğini belirten Sağlam, “ Yukarıya tepkilerin gittiği söyleniyor. Ayrıca söylenen, bu şirketlerden birinin, ortağı kardeşlerden birinin AKP milletvekili olduğu ve onun da Cumhurbaşkanlığı'na çok büyük şeylerde bulunduğu yönünde... Büyük bir tepki var” ifadelerini kullandı.

Sağlam, “Sezdiğim kadarıyla, aldığım şeylerden kesin söylenmese de Cumhurbaşkanı tarafından Adalet Bakanlığı'nın kulağının çekildiği yönünde söylentiler iş dünyasında dolaşıyor” sözlerini sarf etti.