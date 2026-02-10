Eski EMEP Başkanı Gazeteci Ercüment Akdeniz, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıkıyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davanın 14:00’da başlaması beklenirken hala başlamadığı öğrenildi.

Duruşmayı izlemek üzere DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Sosyal Adalet Hareketi Sözcüsü Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu üyesi İzel Sezer, örgütlenme uzmanı Mustafa Güneş ve genel sekreter Zana Kaya, Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlui Halk TV sunucusu Gözde Şeker ile çok sayıda gazeteci, arkadaşları ve yakınları hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operaston sonrası gözaltına alınan ve 22 Şubat tarihinde tutuklanan Ercüment Akdeniz, 247 gündür hapis yatıyordu.

Tam 247 gün sonra hakim karşısına çıkan Akdeniz, yaptığı savunmada hakkında iddia edilen suçlamaları ‘Akıl dışı’ olarak nitelendirdi.

Akdeniz, “Kamuoyu beni gazeteci olarak tanır; haberlerim ve kitaplarımla tanınırım. Bana bir suç gömleği giydirilmeye çalışılıyor. Bu suç gömleğini giymeyi reddediyorum” sözlerini sarf etmişti.

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, dosyadaki delil durumunu göz önünde bulundurarak Akdeniz’in tahliyesine karar vermiş, fakat hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulamıştı.