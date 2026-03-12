Gazeteci Enver Aysever'in tutuklu olarak yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında tahliye kararı verildi.

Mahkeme Aysever'in mütalaadan farklı olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme cezanın ertelenmesine, Aysever'in bir yıl denetime tabi tutulmasına ve tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya yayınında “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demesi sonrası Aysever hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Aysever, 11 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı.