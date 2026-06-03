Gazeteci Deniz Zeyrek, Doruk Maden işçilerinin direnişi ile ilgili konuştu. Zeyrek, işçilere haklarını ödeme konusunda garantör olan 3 bakanlığa seslendi.

Zeyrek " Şirket paramız yok diye söz verdiği paraları ödememiş. Üç tane garantör

bakan vardı. İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı bir de Enerji Bakanı...

Onlar garanti vermişti işçilere. "Ödemezlerse biz bunun peşini bırakmayacağız" diye. "Ödemediler." dedi.

'ÜÇÜNÜZÜN DE KARİZMASI ÇİZİLDİ'

Zeyrek "Bir tane maden patronu üçünüzle de dalga geçti. Üçünüzün de karizmasını çizdi. Oturun orada. Gücünüz yetmiyor bir tane maden patronuna" diye konuştu.

Zeyrek şunları dile getirdi:

"Parası yokmuş. Kamu bankasından daha yeni kredi çektiniz ya. Milyon milyon kredileri çekiyorsunuz kamu bankalarından. Nasıl paranız yok ne yaptınız o paraları? Kişisel hesaplarınıza geçirip altın aldınız. Borsada oynadınız, dövize yatırdınız. Öyle mi? Sözünüzü tutun. İşçinin parasını ödeyin.

Ey bakanlar o üç bakan Enerji Bakanı, İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kibar beyefendi karizmanızı çiziyor bir tane maden patronu farkında mısınız? Dalga geçti sizinle... Siz garantör oldunuz işçilere... İşçiler de size inandı size güvendi. O maden patronu üçünüzü de böyle bir kenara koydu."