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Kaynak: Haber Merkezi

Gazete Pencere muhabiri Can Bursalı, gözaltı talimatı olmaksızın ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrılan Bursalı'ya “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması yöneltildi.

'HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursalı'nın ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Can Bursalı hakkında herhangi bir gözaltı talimatı verilmezken, soruşturma kapsamında yalnızca ifade işlemi uygulanacağı belirtildi. Savcılık tarafından Bursalı'ya, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.