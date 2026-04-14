Gazeteci Barış Pehlivan hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlediği iddia edilerek 1 yıl 3 ay hapsi cezası verildi. Aldığı cezayı sosyal medya hesabından paylaşan Pehlivan, "Şu anki hakimlerin yaklaşık 10.000 tanesi çoğunlukla AKP'li avukat arkadaşlar; eski mesleklerinden ve o dönemde edindikleri ilişkilerden yararlanarak hakimliğe bu ilişkileri taşıyorlar. Rüşvet ve irtikap karşılığında insanları tahliye edebiliyorlar" sözleri nedeniyle hapis cezası aldığını ifade etti.

Pehlivan kararla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Merhaba, aşağıdaki sözleri söylediğim için bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi bana. Suç örgütü liderinin BMW ısmarladığı Başsavcı değiliz tabii”

Pehlivan’ın paylaştığı metinde hapis cezası için gerekçe olarak sunulan cümle ise “Hakimlerin AK Partili avukatlardan seçildiğini ve rüşvet karşılığında insanları serbest bırakıyorlar” ifadeleri.