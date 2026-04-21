Gazeteci Atakan Sönmez, toplumsal hafızanın zayıf olmasının siyasetçiler için büyük bir fırsat alanına dönüştüğünü vurguladı. Sönmez, siyasi aktörlerin geçmişteki hamlelerinin seçmen tarafından çabuk unutulmasının, siyasetin "sermayesi" haline geldiğini belirtti.

FATİH ERBAKAN ÖRNEĞİ: DÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ, BUGÜN MUHALİF

Sönmez, bu duruma en somut örnek olarak Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan’ı gösterdi. 2023 seçimlerindeki süreci hatırlatan Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

"2023 seçimlerinde 100 bin imza ile aday olmak üzereyken Erdoğan'la görüşerek adaylıktan çekilen Fatih Erbakan, 'kontrollü muhalefet' ve 'kontrollü seçim' diyerek kendisine 'muhalif' diyen seçmenin karşısına çıkıp alkış alabiliyor."