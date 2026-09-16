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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında paylaştığı analizde Ortadoğu’daki son askeri ve diplomatik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zentürk, İsrail ve 7 Arap ülkesinin üst düzey askeri kurmaylarının Almanya’da gizli bir zirvede bir araya geldiğini iddia etti.

İSRAİL’DEN ALMANYA’DA KRİTİK TOPLANTI

Zentürk’ün gazeteci Barak Ravid’in Axios platformunda paylaşılan raporuna dayandırdığı bilgilere göre; ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper’ın ev sahipliğinde Almanya’da basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi.

Zirveye İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in yanı sıra şu ülkelerin genelkurmay başkanlarının katıldığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Katar

Bahreyn

Kuveyt

Ürdün

Mısır

GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINDI

CENTCOM’un Almanya’daki organizasyonu doğruladığı fakat detay vermediği belirtilirken, basına yansıyan bilgilere göre toplantıda bölgedeki güvenlik iş birliği imkanları ele alındı. Öte yandan görüşmelerde Kuveyt’in de BAE ve Bahreyn gibi İsrail ile ilişkileri normalleştiren İbrahim Anlaşmaları’na katılmaya hazırlandığı ifade edildi.

ABD VE İSRAİL NASIL BİR STRATEJİ İZLİYOR?

Zentürk, ABD’nin Ortadoğu politikasındaki esnekliğin temelinde Körfez ülkeleri, Mısır ve Ürdün’ü İsrail’in güvenlik şemsiyesi altında birleştirme planı yattığını ifade etti. CENTCOM Komutanı Cooper’ın toplantıda, İran saldırılarına rağmen ABD’nin bölgeden çekilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğini genişletme planı olduğunu ilettiği iddia edildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ise Arap mevkidaşlarına Gazze, Lübnan ve Suriye’deki askeri harekatlar hakkında kapsamlı bir brifing sunduğu belirtildi.

‘MEKKE PAKTI VE ARAP REJİMLERİNE GÜVENSİZLİK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif arasında imzalanan Mekke Paktı’nı hatırlatan Zentürk, Ortadoğu rejimlerinin tutarsız politikalar izlediğinin altını çizdi. Mısır’ın pakta dahil olmak yerine İsrail baskısıyla Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi ile ittifaka yöneldiğine vurgu yapan Zentürk, Suudi Arabistan merkezli dengelerin her an değişebileceği uyarısını tekrar etti.

Toplantıda Türkiye’nin Suriye’deki varlığı ve bölgesel konumunun da gündeme gelmiş olabileceğini ifade eden Zentürk, bölge devletlerinin kapalı kapılar arkasındaki diplomasisi karşısında Türkiye'nin son derece dikkatli olması gerektiğini belirtti.