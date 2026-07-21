Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyurdu.
Uludağ, X hesabından "Gözaltına alınıyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
NE OLMUŞTU?
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 20 Şubat’ta tutuklanan gazeteci Alican Uludağ, tutuklu yargılandığı davanın 21 Mayıs'ta görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.
"Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "yargı organlarını alenen aşağılama" suçlamaları yöneltilen Uludağ hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyordu