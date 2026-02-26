Gazeteci Alican Uludağ'ın tutuklu olduğu Silivri Cezaevi'nden Ankara'ya sevk edildiği açıklandı. Uludağ, 19 şubat akşamı Ankara'da gözaltına alınmış ve İstanbul'a getirilmişti.

Başsavcılık tarafından tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Alican Uludağ hakkında, "Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret" ve "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı ve talimat doğrultusunda Ankara'da gözaltına alındığı açıklandı.

Ankara'dan İstanbul'a getirilen Uludağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

ULUDAĞ, SİLİVRİ CEZAEVİ'NDEN ANKARA'YA SEVK EDİLİYOR

Uludağ, 20 Şubat tarihinde çıkarıldığı hakimlik tarafından “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Uludağ, önce Metris Cezaevi’ne, daha sonra da Silivri’ye sevk edilmişti.

Uludağ, şimdi Gazeteci Alican Uludağ Silivri Cezaevi'nden Ankara'ya sevk ediliyor.