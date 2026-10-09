Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Cezaevinde tutuklu bulunan Gazeteci Ali Tarakcı hakkında “Bir bakan cuma günü istifa edecek” paylaşımı sebebiyle iddianame hazırlandı.

BAŞSAVCILIKTAN HAPİS CEZASI TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarakcı’nın X hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Haberin doğruluğu teyit edilmeden kamuoyunda endişe ve panik yaratmak amacıyla yapıldığını" ve "ekonomik huzursuzluğa yol açabilecek nitelikte" olduğunu ileri süren savcılık, Ali Tarakcı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören madde kapsamında ceza talep etti.

Gazeteci Ali Tarakcı’nın, X hesabından 23 Eylül 2026’da yaptığı “Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek” paylaşımı nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede, söz konusu paylaşımın yaklaşık 5 milyon 200 bin kez görüntülendiği ve döviz piyasasını olumsuz etkilediği değerlendirmesine yer verildi.

Tarakcı’nın paylaşımından sonra başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) bilgi istendiği ifade edildi.

Bankanın cevabında, 23 Eylül 2026’da saat 18.05’te gerçekleştirilen paylaşımdan sonra saat 18.08’den gün sonuna kadar geçen işlemlerde net satış yönlü işlemlerin yaklaşık 6,24 milyar dolar olduğu, 24 Eylül’de net satış tutarının eylül ayındaki ortalama net satış değerinin üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Tarakcı’nın savcılık ifadesinde, paylaşımı kendisinin yaptığını kabul ettiği, gazeteci olduğunu ve gündeme ilişkin yayınlarında zaman zaman çarpıcı bir dil kullandığını söylediği aktarıldı. Tarakcı, paylaşımda doğrudan herhangi bir bakanı kastetmediğini, aldığı kulis bilgisinin önemli bir bakanın istifa edeceği yönünde olduğunu ve bu bilgiyi herhangi bir kaynaktan almadığını, duyumları birleştirerek paylaşım yaptığını belirtti. Tarakcı, paylaşımının ekonomik bir sonuç doğurup doğurmayacağını öngöremediğini ifade ederek suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede, Tarakcı’nın yaklaşık 72 bin takipçisi bulunduğu ve paylaşımın kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştığı yer aldı. Savcılık, "haberin doğruluğu teyit edilmeden kamuoyunda endişe ve panik yaratmak amacıyla yapıldığını" ve "ekonomik huzursuzluğa yol açabilecek nitelikte" olduğunu iddia etti.

Savcılık, Tarakcı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 217/A-1. maddesi kapsamında cezalandırılmasını, aynı kanunun 53. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri uygulanmasını ve gözaltı ile tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsup edilmesini talep etti.

İşte Ali Tarakcı tarafından hazırlanan iddianame: