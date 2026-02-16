Avrupa ülkelerinden AJet’e yönelik idari para cezaları peş peşe gelmeye başladı. Belçika, İsveç ve Fransa’nın ardından Almanya da "derhal geri taşıma" talimatı vererek kontrol zincirine ilişkin soru işaretlerini büyüttü.

Avrupa ülkelerinden gelen idari yaptırımlar zincirine bir halka daha eklendi. AJet hakkında Almanya Federal Polisi tarafından gönderilen resmi yazıda, Almanya’ya giriş şartlarını taşımadığı tespit edilen bir yolcunun taşındığı belirtilerek taşıyıcıya açık bir talimat verildi. Yolcunun derhal geri götürülmesi istendi. Yazıda, geri taşıma işleminin aynı gün içinde yerine getirilmemesi halinde işlemin Alman makamlarınca gerçekleştirileceği ve doğacak tüm masrafların havayolu şirketine yansıtılacağı açıkça ifade edildi.

Ayrıca ilk aşamada 1.500 Euro tutarında bir mali yükümlülük doğacağı bildirildi. Bu uygulama, uluslararası havacılık hukukunda “taşıyıcı sorumluluğu” (carrier liability) kapsamında değerlendiriliyor.

Yeni gelen cezayı, Gazeteci Ali Kınık, duyurdu. Kıdık, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Avrupa’dan Ajet’e yağmur gibi ceza geliyor" dedi. Gazeteci Ali Kıdık, sosyal medya X hesabından açıklamada bulundu. Kıdık, "Farklı ülkeler benzer gerekçeler" diyerek "Belge kontrol zincirinde nerede aksama var? Bu cezalar neden tekrar ediyor?" diye sordu.

'AKSAMA NEREDE VAR? KAMUOYU AÇIKLAMA BEKLİYOR'

Kamuoyunun acilen açıklama beklediğini söyleyen Kıdık’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Avrupa’dan AJet’e yağmur gibi ceza geliyor. Fransa'nın 70.000 Euro cezasından sonra sırasıyla; Belçika 10.000 Euro. İsveç 30.000 kron. KAÇAK (VİZESİZ) YOLCU CEZASI. Ve Almanya’dan “Kaçak yolcuyu derhal geri götürün” emri. Almanya Federal Polisi yazısında açıkça belirtiliyor: Yolcu giriş şartlarını taşımıyor. Taşıyıcı geri götürmek zorunda. Aksi halde işlem Alman makamlarınca yapılacak ve tüm masraflar havayoluna yansıtılacak. Üstelik belgede, geri taşıma ve sınır işlemleri için oluşacak nihai maliyetin ayrıca bildirileceği ifade ediliyor. Yani fatura henüz kapanmış değil. Bu artık tekil hata olarak açıklanabilir mi? Farklı ülkeler, benzer gerekçeler. Carrier liability (Taşıyıcı Sorumluluğu) nettir: Nihai sorumluluk taşıyıcıya aittir. Şimdi AJet yönetimine açık soruyorum: Belge kontrol zincirinde nerede aksama var? Bu cezalar neden tekrar ediyor? İç denetim başlatıldı mı? Kamuoyu net bir açıklama bekliyor."