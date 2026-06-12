Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuşadası'nda devam eden bir otel inşaatına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu. Çağatay, otel sahibi olduğunu belirttiği İdris Avcı'nın yürüttüğü inşaat çalışmaları nedeniyle bölgede yol çökmesi yaşandığını ve turizm sezonunda sürdürülen çalışmaların vatandaşları mağdur ettiğini öne sürdü.

Paylaşımında, söz konusu otelin yatak kapasitesinin artırılması amacıyla inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Çağatay, inşaat sırasında gerekli teknik önlemlerin alınmadığını iddia etti. Çağatay, bu nedenle yollardan birinde çökme meydana geldiğini savundu.

"TURİZM SEZONUNDA İNŞAAT DEVAM EDİYOR" İDDİASI

Ali Çağatay, paylaşımında turizm sezonu içerisinde turistik bölgelerde inşaat faaliyetlerine yönelik çeşitli kısıtlamalar bulunduğunu hatırlatarak, söz konusu inşaatın devam ettiğini ileri sürdü. Bölgedeki çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuğunu ve yerli-yabancı turistlerin mağduriyet yaşadığını iddia eden Çağatay, yetkililere çağrıda bulundu.

YEREL YÖNETİCİLERLE İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşımında İdris Avcı'nın bazı yerel yöneticilerle yakın ilişkileri bulunduğunu da öne süren Çağatay, bu durumun inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesinde etkili olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu iddialarla ilgili olarak İdris Avcı, Aydın Valiliği, Kuşadası Belediyesi ve diğer ilgili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğuna ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.