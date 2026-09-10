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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklananan Gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi.

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklu yargılanan gazeteci Ali Çağatay hakim karşısına çıktı. Savcılık, Çağatay hakkında iki ayrı suçtan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.





Gazeteci Ali Çağatay’ın duruşması bugün İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi saat 11.43'de Şişli'deki İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan Adliyesi) binasında görüldü.





HAKİM TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Tutuklu yargılanan Gazeteci Ali Çağatay'ın iddianamesinde 5 yıl istenen suçtan tahliyesine karar verildi.