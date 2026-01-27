Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde oturan gazeteci Ahmet Reha Öz, önceki gün evinde hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Öz için bugün emekli olduktan sonra yerleştiği Didim’de cenaze töreni gerçekleştirildi. Didim Cemevi'ndeki törene Öz'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Ahmet Reha Öz, törenin ardından Yalıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öz'ün çocuklarının yurt dışında yaşadığı ve tören için ilçeye geldiği bildirildi.

AHMET REHA ÖZ KİMDİR?

İstanbul'da 1948'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü (1973) bitirdikten sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı.

Önce spor servisinde daha sonra istihbarat bölümünde çalıştı. Söz, Güneş, Milliyet gazetelerinde çalıştı. Hürriyet Gazetesi'nde istihbarat şefi ve haber müdürü olarak görev yaptı. 1975'te '1951'den 1974'e Dünya Güreşinde Türkler' adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalında başarı ödülü, 1978'de aynı yarışmada 'Çırak Denen Ağır İşçiler' yazısıyla inceleme ödülü aldı.

1982'de Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin Yılın Gazetecisi Yarışması'nda 'Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası' ve 'Hapı Yutanlar' adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı. Kitabın Öyküsü (1979) adlı bir çocuk romanı basıldı. Öz sürekli basın kartı sahibiydi.