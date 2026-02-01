İstanbul Nişantaşı'nda, 1 Şubat 1979’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 5. Genel Başkanı (1958-1960 yılları arası) Abdi İpekçi, ölümünün 47'nci yılında, katledildiği yerde yapılan Abdi İpekçi Anıtı önünde anıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyeleri, İstanbul'da Abdi İpekçi'yi anmak için düzenledikleri törende, ünlü gazetecinin basın özgürlüğü ve etik gazetecilik mücadelesine olan katkılarını vurguladı.

Anmaya katılan TGS İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya, İpekçi’nin “ilkeli habercilik” anlayışından asla ödün vermediğini belirterek, "Abdi İpekçi'nin katledilmesinin ardındaki karanlık güçler hala ortaya çıkarılamadı. Ama o, yazılarıyla her zaman toplumun sesini duyurdu ve demokrasiye katkı sundu" ifadelerini kullandı.

"ABDİ İPEKÇİ’NİN MİRASINI SAHİPLENİYORUZ"

Özgür Deniz Kaya, İpekçi'nin gazeteciliğin etik ilkelerine sahip çıktığı ve 1961'de Basın İş Kanunu'nun kabul edilmesinde gösterdiği liderliği hatırlatarak, “Abdi İpekçi’nin mücadelesi, bugün de gazetecilerin haklarını savunma amacımızın temel taşıdır” dedi. Kaya, ayrıca 47 yıl önce İpekçi'nin katledildiği dönemdeki gibi, gazetecilerin haklarının savunulması için mücadele etmeye devam ettiklerini belirtti.

“İpekçi, Milliyet Gazetesi’ndeki köşesinde, toplumu aydınlatan ve her zaman doğruluğu savunan yazılar yazıyordu. Onun mirası, gazetecilik dünyasında hala önemli bir yere sahiptir” diyen Kaya, gazetecilik mesleğini susturmayı amaçlayanlara karşı hep birlikte direnmeye devam edeceklerini söyledi.

TBMM’YE ÇAĞRI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de Abdi İpekçi'nin katledilişinin 47. yılında bir basın açıklaması yaparak, gazetecilere yönelik cinayetlerin ve saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “İpekçi’nin cinayetinin arkasındaki güçlerin hâlâ açığa çıkarılmaması, Türkiye’de gazetecilerin karşılaştığı tehditlerin devam etmesine yol açmaktadır” denildi.

TGC, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çağrıda bulunarak, faili meçhul gazeteci cinayetlerinin aydınlatılması için bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. TGC, Abdi İpekçi'nin gazetecilikteki evrensel ilkeleri savunma çabalarını ve barışçıl duruşunu, bugün de Türk basınında örnek gösterdi.

ABDİ İPEKÇİ’NİN MİRASI

Abdi İpekçi, gazeteciliği sadece haber vermekle sınırlı tutmamış, aynı zamanda barışçıl bir dil ve diyaloğun savunucusu olmuştur. Hem iç hem de dış politikada, nefretten uzak bir yaklaşım benimseyerek, halklar arasında anlayış ve dostluk çağrıları yapmıştır. İpekçi’nin bu yaklaşımı, bugün de barış gazeteciliği konusunda yol gösterici olmaya devam etmektedir.

İpekçi’nin gazeteciliğe ve basın özgürlüğüne olan katkıları, gazetecilik mesleği için her zaman örnek teşkil etmektedir. 1961 yılında kabul edilen 212 sayılı Basın İş Kanunu’nun mücadelesinde, gazetecilerin haklarını savunan ve bu hakları yazılı hale getiren Abdi İpekçi, Türk basınında önemli bir dönüm noktası yaratmıştır.

"SEVGİ VE SAYGIYLA ANIYORUZ"

TGS ve TGC, Abdi İpekçi’nin 47. ölüm yıl dönümünde, onun gazeteciliğini ve toplum yararına olan hizmetini bir kez daha hatırlayarak, basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını ve gazetecilerin haklarının korunmasını talep etti. Abdi İpekçi'nin mirası, gazetecilik mesleğinin en değerli taşlarından biri olarak, bugün de halkın doğru bilgilendirilmesi adına yol gösterici olmaya devam etmektedir.