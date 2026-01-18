Anadolu’nun iç yakan sesi, sıra gecelerinin nakkaşı ve gazellerin piri olarak bilinen Bedih, 1929 yılında Şanlıurfa’da Çulhacı Halil ile Zemzem Hanım’ın çocuğu olarak dünyaya geldi.
Gazellerin piri sobada sönen bir ses Kazancı Bedih: Anadolu’nun yanık sesi 22 yıl önce kayboldu
Türk halk müziğinin ve gazel geleneğinin usta isimlerinden Kazancı Bedih’in (Bedih Yoluk) vefatından bu yana 22 yıl geçti.
Çocukluk yıllarından itibaren müziğe yönelen sanatçı, cümbüş, ut ve tambur çalmayı öğrendi. Uzun yıllar kazancılık mesleğini sürdürmesi, ustalık ve yeteneği sayesinde halk arasında “Kazancı Bedih” lakabıyla anıldı.
1950’de belediyede işçi olarak göreve başlayan Kazancı Bedih, 1975 yılında emekliye ayrıldı. Müziğe olan tutkusundan ötürü taziye ve mevlitlerde gazel okumaya başladı.
Divan edebiyatının büyük şairleri Fuzûlî ve Nâbî’nin gazellerini davudi sesiyle yorumlaması ve aynı güfteyi farklı makamlarda ustalıkla icra etmesiyle sanat çevresinin ilgisini kazanan Bedih, kısa sürede dost meclislerinin aranan ismi haline geldi.
IRA GECELERİNİN ULUSAL ÇAPTA TANINMASINA ÖNCÜLÜK ETTİ
Kazancı Bedih, gazellerinin yanı sıra yorumladığı uzun havalar ve türkülerle her yaştan dinleyiciyi büyüledi.
İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızıgül, Selahattin Alpay ve Mahmut Tuncer gibi pek çok ünlü sanatçının örnek aldığı Bedih, 1985’ten itibaren Şanlıurfa’ya özgü “sıra gecesi” geleneğine okuduğu gazellerle damgasını vurdu.
Hemşehrisi İbrahim Tatlıses’in davetiyle katıldığı şov programında sıra gecesi türkülerini seslendiren sanatçı, bu özgün geleneğin ülke çapında tanınmasını sağladı. Böylece sıra geceleri ulusal televizyon yapımcılarının, müzik şirketlerinin ve otellerin dikkatini çekti.
EŞKIYA FİLMİNDEKİ PERFORMANSIYLA ZİRVEYE ÇIKTI
Yavuz Turgul’un 1996 yapımı “Eşkıya” filmindeki sıra gecesi sahnesinde yer almasıyla ünü ülke geneline yayılan Kazancı Bedih, pek çok plak şirketinin teklifini kabul ederek müzik piyasasına adım attı.
Sesi ve icrasıyla halk arasında “pir” olarak nitelendirilen Bedih, 2003 yılında sanat yaşamına nokta koyduğunu duyurdu.
Kazancı Bedih, 19 Ocak 2004’te Şanlıurfa’daki evinde uykuda sobadan sızan karbonmonoksit gazına zehirlenerek eşiyle birlikte hayatını kaybetti.
Mütevazı kişiliğiyle öne çıkan sanatçı, gazelleriyle ünlendiği dönemde bile en çok sevdiği kazancılık mesleğini sürdürmesiyle hatırlanıyordu.