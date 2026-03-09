Bursa’nın İnegöl ilçesinde bazı mahalleleri saran yoğun gaz kokusu halkı sokağa döktü. Lavabolardan yayılan koku nedeniyle endişelenen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekiplerin inceleme başlattığı sırada, bir vatandaşın sızıntının kaynağını tespit etmek amacıyla tuvalette çakmak çakması sonucu basınç patlaması yaşandı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

ÇAKMAK UFAK ÇAPLI PATLAMAYA NEDEN OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin gaz ölçüm cihazlarıyla yaptığı kontrolde gazın yanıcı, parlayıcı ve zehirli gaz (NSC) olarak ölçüldüğü belirtildi. Bunun üzerine ihbar gelen apartmanlarda yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri, sokaklardaki altyapı giderlerine köpük sıkarak gazın etkisini azaltmak için çalışma yaptı.

Orhaniye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan kişinin kokunun kaynağını kontrol etmek için tuvalette çakmak kullanması sonucu ufak çaplı basınç patlaması meydana geldi. Olayı anlatan Süleyman Demir, "Lavabolardan gelen bir gazmış. Bir dairede oturan arkadaş kokuyu alınca çakmak çakmış ve patlama yaşanmış. Herhangi bir zarar yok, Allah’a şükür" şeklinde konuştu.