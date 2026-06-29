Kaynak: AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yürütülen entegrasyon çalışmalarının eksiksiz tamamlanması amacıyla 1 Ekim tarihine ertelenen ve bu tarihten itibaren zorunlu olarak hayatımıza girecek olan bu yeni sisteme dair merak edilen tüm detayları 5 temel soruda derledik.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

Taşınmaz satışlarında, satış bedeli ile tapu devrinin aynı anda ve güvence altında el değiştirmesini sağlayan bir finansal altyapıdır. Bu sistem sayesinde alıcının yatırdığı para, tapu müdürlüğünde resmi devir işlemi imzalanıp onaylanmadan satıcının hesabına aktarılamaz. Böylece hem mülkiyet hem de nakit akışı eş zamanlı olarak korunmuş olur.

SİSTEM HANGİ KRONİK SORUNLARA ÇÖZÜM GETİRİYOR?

Türkiye'deki gayrimenkul alım-satımlarında paranın elden nakit olarak verilmesi veya tapu dairesine gitmeden önce hesaba havale edilmesi, taraflar arasında ciddi güven problemleri yaratıyordu. Paranın ödenmemesi, tapunun devredilmemesi gibi suiistimallerin yanı sıra, yüksek miktarda nakit taşımanın getirdiği hırsızlık ve gasp riskleri de mevcuttu. Güvenli Ödeme Sistemi, tüm bu kayıt dışılık ve güvensizlik ortamını bitirerek tarafları yasal koruma altına alıyor.

YENİ SİSTEM PRATİKTE NASIL ÇALIŞACAK?

Bloke Hesap: Alıcı ve satıcı, belirlenmiş yetkili bankalarda hesap açarak satış bedelini bu hesapta bloke edecek.

Referans Numarası ile Başvuru: Vatandaşlar kendilerine sistem tarafından üretilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden tapu dairesine başvurularını yapacak.

Eş Zamanlı Aktarım: Tapu dairesinde imzalar atılıp devir onaylandığı an, sistem otomatik olarak devreye girecek ve bloke edilen para satıcının hesabına geçecek.

İptal Güvencesi: Satış sürecinde herhangi bir aksilik yaşanır veya işlem iptal edilirse, para güvenli bir şekilde alıcıya iade edilecek.

Kullanım Bedeli: Sistem üzerinden gerçekleştirilen her işlem için cüzi bir kullanım bedeli alınacak ve bu tutar satıcıya aktarılan toplam bedelden mahsup edilecek.

SİSTEMİN KULLANIMI ZORUNLU MU VE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bakanlık kararıyla teknik altyapı entegrasyonu için 3 ay ertelenen sistem, 1 Ekim tarihinden itibaren kesin olarak zorunlu hale gelecek. Uygulama sadece vatandaşları değil, şirket, kooperatif ve benzeri tüm tüzel kişilerin gerçekleştireceği taşınmaz alım-satım işlemlerini de istisnasız olarak kapsayacak.

GAYRİMENKUL DANIŞMANLARI (EMLAKÇILAR) SÜRECE DAHİL Mİ?

Güvenli ödeme akışı tamamen bankalar ve tapu müdürlükleri arasında dijital olarak yürütülecek. Bu süreçte gayrimenkul danışmanları doğrudan paraya dokunmayacak; ancak aracı ve yönlendirici olarak kritik bir rol üstlenecekler. Emlakçılar; alıcı ve satıcıyı bir araya getirme, referans numarasının alınması, e-Devlet başvurularının yapılması ve tarafların sisteme entegre edilmesi noktalarında profesyonel rehberlik hizmeti sunmaya devam edecek.