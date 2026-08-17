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Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 29,4 oranında artış gösterse de enflasyondan arındırılmış reel bazda yüzde 2,2 oranında değer kaybetti. Üç büyükşehir arasında en yüksek değer artışı Ankara'da yaşandı.

Türkiye genelinde ticari gayrimenkul piyasasının 2026 yılı ikinci çeyrek performansı belli oldu. Açıklanan verilere göre, dükkan ve ofis fiyatlarında nominal olarak (rakamsal) yükseliş ivmesi sürerken, reel getirideki (enflasyondan arındırılmış) düşüş dikkat çekti.

DÜKKAN VE OFİS FİYATLARINDA SON DURUM

Ticari gayrimenkulün alt kalemleri incelendiğinde ofis fiyatlarındaki artışın, dükkan fiyatlarındaki artışı geride bıraktığı görüldü. Piyasaya dair öne çıkan rakamlar şu şekilde gerçekleşti:

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,5 artan genel endeks, yıllık bazda nominal olarak yüzde 29,4 artış kaydetti. Ancak bu artışa rağmen ticari gayrimenkuller reel olarak yüzde 2,2 oranında değer kaybetti.

Dükkan endeksi çeyreklik bazda yüzde 5,4 yükseldi. Yıllık olarak nominal yüzde 29,2 oranında artmasına karşın, reel bazda yüzde 2,4'lük bir erime yaşandı.

Çeyreklik bazda yüzde 6,0 ile ticari gayrimenkulde en çok artan ofis fiyatları kalemi oldu. Yıllık nominal artış yüzde 30,6 olarak gerçekleşirken, reel kayıp yüzde 1,3 seviyesinde kalarak dükkanlara göre daha sınırlı bir gerileme sergiledi.

ÜÇ BÜYÜK İLDE ZİRVE ANKARA'NIN

Büyükşehirler özelindeki değerlendirmelere göre başkent Ankara, hem çeyreklik hem de yıllık bazda yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktı. Üç büyük ildeki fiyat değişimleri şöyle sıralandı:

Ankara: Çeyreklik yüzde 6,4, yıllık ise yüzde 32,5 oranında rekor artışla ticari gayrimenkulde en yüksek değerlenmenin yaşandığı il oldu.

İstanbul: Megakentte fiyatlar çeyreklik bazda yüzde 5,3, yıllık bazda ise yüzde 27,8'lik bir artış gösterdi.

İzmir: Çeyreklik yüzde 5,0 ve yıllık yüzde 25,7'lik değerlenme oranlarıyla İzmir, üç büyükşehir arasında en düşük artış ivmesini sergileyen il olarak kayıtlara geçti.