Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı birinci çeyreğinde Türkiye genelindeki Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), enflasyona karşı sınırda bir duruş sergiledi. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 oranında artan TGFE, yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,0 artış gösterse de yüksek enflasyonun etkisiyle reel olarak değişim göstermedi.

Sektörün alt kırılımları incelendiğinde dükkan ve ofis piyasasındaki ayrışma dikkat çekerken, üç büyük il arasında Ankara, ticari gayrimenkul değerlenmesinde rakiplerine açık ara fark attı.

DÜKKAN DEĞERLENDİ, OFİS ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

2026'nın ilk çeyreğinde ticari mülk türlerinde yatırımcısına reel getiri sağlayan tek alan dükkanlar oldu:

Bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,4 arttı. Yıllık bazda nominal artış yüzde 31,2 olurken, reel olarak yüzde 0,1 oranında sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Çeyreklik bazda yüzde 10,0 gibi güçlü bir nominal çıkış yakalasa da yıllık bazda yüzde 30,3 artışta kaldı. Bu durum, ofis yatırımlarının reel olarak yüzde 0,5 oranında değer kaybetmesine neden oldu.

ÜÇ BÜYÜK İLİN ŞAMPİYONU: ANKARA

Üç büyük metropolün ticari gayrimenkul piyasaları incelendiğinde, hem çeyreklik hem de yıllık bazda başkent Ankara'nın yükselişi trendi domine etti.

Şehir Çeyreklik Artış (%) Yıllık Nominal Artış (%) İstanbul %9,0 %29,6 Ankara %9,5 %36,3 İzmir %8,4 %29,8

Ankara, yıllık bazda yakaladığı yüzde 36,3'lük performansla İstanbul ve İzmir’i geride bırakarak 2026'nın ilk çeyreğinde ticari gayrimenkul yatırımcısını en çok memnun eden büyükşehir oldu. İstanbul ve İzmir ise yıllık bazda yüzde 30 bandının hemen altında kalarak birbirine paralel bir grafik sergiledi.