Kaynak: AA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilerde; gayrimenkul satışları (konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz) 2025'te yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aştı.

Ancak bu yıla düşüşle başlayan gayrimenkul satışları ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 olarak kaydetti. Haziranda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 239 bin 179'a geldi.

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA YILLIK DÜŞÜŞ

Gayrimenkul satışları yılın ocak-haziran döneminde ise yıllık bazda yüzde 10,3 azalarak 1 milyon 268 bin 950'ye düşmesi dikkat çekti.

Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 414 bin 382 adet gayrimenkul satışı gerçekleşmişti. İlk yarılar dikkate alındığında 2024'te 1 milyon 223 bin 47, 2023'te 1 milyon 358 bin 551, 2022'de 1 milyon 523 bin 515, 2021'de ise 1 milyon 186 bin 49 adet gayrimenkul satış işlemi oldu.

Böylece ilk yarıda en çok satış yapılan ay haziran olarak belirtildi.

Ülke genelinde 2021-2026 yılları ocak-haziran dönemleri itibarıyla gayrimenkul satışları şöyle: