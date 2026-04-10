Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerine göre, 2025 yılında 3,3 milyon satışla tarihi zirvesini gören gayrimenkul piyasası, 2026 yılına sert bir yavaşlamayla başladı. Yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen satış rakamları, son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

SATIŞ ADETLERİNDE 5 YILIN EN DÜŞÜK PERFORMANSI

Gayrimenkul sektörü, 2026’nın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,5'lik bir daralma yaşadı. Ocak-mart döneminde toplam satış adedi 628 bin 255'te kaldı. Bu rakam, 2021 yılından bu yana kaydedilen en düşük ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk üç ayındaki satış grafiği ise şöyle şekillendi:

Ocak: 204 bin 884

Şubat: 222 bin 842 (Çeyreğin en yüksek satış ayı)

Mart: 200 bin 529

HARÇ GELİRLERİNDE ENFLASYONİST ARTIŞ: 51,8 MİLYAR LİRA

Satış adetlerindeki düşüşe rağmen, tapu işlemlerinden elde edilen gelirlerde rekor artış yaşandı. Tapu dairelerinde yapılan toplam 4,8 milyon işlemin sonucunda, devletin kasasına giren harç geliri yıllık bazda yüzde 73,6 artarak 51 milyar 800 milyon 584 bin liraya ulaştı. Bu gelirin 49 milyar liralık aslan payını satış işlemleri oluşturdu.

İŞLEM ÇEŞİTLİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk çeyrekte gerçekleştirilen 4,8 milyonu aşkın işlemin dağılımı, piyasadaki hareketliliğin sadece satışla sınırlı olmadığını gösterdi. Satışların ardından en çok işlem yapılan kalemler sırasıyla şunlar oldu:

İpotek: 326 bin

İntikal: 99 bin

Kamulaştırma: 21,7 bin

Bağış: 9,4 bin

YILLARA GÖRE İLK ÇEYREK KARNESİ

Son 6 yılın ocak-mart dönemi gayrimenkul satış rakamları, piyasadaki dalgalanmayı gözler önüne seriyor: