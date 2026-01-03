Gayrimenkul imparatoru: Küçük Emrah’ın mal varlığı saymakla bitmiyor

AYLIK KAZANCI 400 BİN

İddialara göre Emrah, İstanbul’da 3 milyon dolara bir spor kompleksi satın alırken, aynı proje içerisinde 12 dükkân ve bir de dubleks dairenin sahibi oldu.

Bunun yanı sıra Bodrum’da yaklaşık 8 milyon TL bedelle edindiği lüks gayrimenkullerinin bulunduğu da biliniyor. Öte yandan ünlü sanatçı, 2022 yılında mahkemeye sunduğu gelir beyanında aylık kazancının 400 bin TL olduğunu ifade etmişti.