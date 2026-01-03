“Götür Beni Gittiğin Yere”, “Unutabilsem”, “Ağla Gözbebeğim”, “Bizi Kimse Ayıramaz”, “Belalım Benim”, “Boynu Bükükler” ve “Vurmayın” gibi unutulmaz eserlere imza atan Emrah, şimdilerde müzik kariyerinden çok mal varlığıyla konuşuluyor.
Gayrimenkul imparatoru: Küçük Emrah’ın mal varlığı saymakla bitmiyor
Bir dönem “Küçük Emrah” lakabıyla tanınan Emrah, bu kez sanatıyla değil sahip olduğu büyük servetle gündem oldu. Özellikle yaptığı gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çeken ünlü ismin mal varlığı, duyanları şoke etti.
300’Ü AŞKIN KONUT İDDİASI
Kazancının büyük bölümünü emlak yatırımlarına yönlendirdiği öne sürülen sanatçının, 300’ü aşkın konuta sahip olduğu iddia ediliyor.
Geçtiğimiz yıl itibarıyla aylık kira gelirinin yaklaşık 10 milyon TL seviyesinde olduğu da dile getirilenler arasında.
AYLIK KAZANCI 400 BİN
İddialara göre Emrah, İstanbul’da 3 milyon dolara bir spor kompleksi satın alırken, aynı proje içerisinde 12 dükkân ve bir de dubleks dairenin sahibi oldu.
Bunun yanı sıra Bodrum’da yaklaşık 8 milyon TL bedelle edindiği lüks gayrimenkullerinin bulunduğu da biliniyor. Öte yandan ünlü sanatçı, 2022 yılında mahkemeye sunduğu gelir beyanında aylık kazancının 400 bin TL olduğunu ifade etmişti.
EMRAH KİMDİR?
Emrah, 1984 yılında İstanbul'da ilk profesyonel albümleri olan "Agam Agam" ve "Gülom" ile müzikseverlerin gönlünde "Küçük Emrah" olarak yer almaya başladı.
1985' de "Yaralı" adlı albümü büyük ilgi gördü. 1986 - 1987 yıllarında "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı.
Emrah, 20 yılda çıkardığı toplam 18 albümle müzik dünyasında benzeri olmayan rekora imza atmıştı. 1994 yılında Türkiye'de ilk defa bir Türk sanatçısı, İnönü Stadyumu'nda verdiği muhteşem konserle 50.000 kişilik kapasite ile doldurdu.
Sanatçı, başarısını yurt dışında da devam ettirerek başta Almanya olmak üzere Amerika, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Yugoslavya, İsveç, İsviçre, Fransa, Danimarka ve Kırgızistan'da birçok konserler verdi.
2001'de Özbekistan'da düzenlenen Zaman Yıldızları festivalinde ödül aldı. Bu festivalde diğer ülkelerden de birçok ünlü yıldız katılıp ödül aldı.
Müzikte gösterdiği başarının yanı sıra, kamera karşısına geçerek 20 film ve toplam 43 bölümden oluşan 3 ayrı dizide başrol üstlendi.