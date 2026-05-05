05 Mayıs 2026 Salı
Gayrimenkul alacaklar dikkat: Tapunun rengi paranızı çöpe atabilir

Gayrimenkul alacaklar dikkat: Tapunun rengi paranızı çöpe atabilir

Tapudaki mavi ve pembe renk ayrımı, yatırımınızı vezir de eder rezil de! Uzmanlar uyarıyor: Renklerin sırrını bilmeden atılan imzalar, milyonluk mülkü bir anda "değersiz bir arsaya" dönüştürebilir. İşte tapudaki gizli şifreler...

Tapuda Renklerin Gizli Dünyası

Gayrimenkul alırken sadece konuma ve fiyata bakmak yetmiyor. Tapu senedinin rengi, mülkünüzün hukuki statüsünü ve kullanım hakkını doğrudan belirliyor. Uzmanlar uyarıyor: Renk ayrımını bilmeyen parasını çöpe atıyor!

Pembe Tapu Nedir? Güvencenin Rengi

Pembe renkli tapular, projesi onaylanmış, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazları temsil eder. Eğer bir daire, ofis veya dükkan alıyorsanız tapunuzun pembe olması, bağımsız bir bölüme sahip olduğunuzu gösterir.

Krediye Uygunluk Şartı: Pembe Tapu

Bankaların konut kredisi vermek için aradığı ilk şart genellikle pembe tapudur. Yapı ruhsatı ve iskanı olan binalar için düzenlenen bu tapu türü, yatırımınızın yasal zeminini sağlamlaştırır.

Mavi Tapu Ne Anlama Geliyor?

Mavi tapu; mülkün üzerinde herhangi bir bağımsız bölüm bulunmadığını simgeler. Bu renk, taşınmazın sadece arsa, tarla, bahçe veya arazi vasfında olduğunu resmiyete döker.

Apartman Dairesinde Mavi Tapu Tehlikesi!

Eğer bitmiş bir binadan daire alırken size mavi tapu veriliyorsa dikkat! Bu durum, binanın yasal olarak hâlâ "arsa" göründüğünü ve kat mülkiyetinin olmadığını gösterir. Bu, hukuki bir belirsizlik demektir.

Değer Kaybı ve İmar Sorunları

Mavi tapulu bir alanda konut sahibi olmak, ileride ciddi iskan problemleriyle karşılaşmanıza neden olabilir. Uzmanlara göre, imar sorunları mülkünüzün değerini bir anda yarı yarıya düşürebilir.

İmza Atmadan Önce Son Kontrol!

Tapu senedinin sadece rengine değil, "Nitelik" kısmına da mutlaka bakın. Mavi tapulu yerlerde cins değişikliği yapılmadan konut olarak oturmak büyük riskler barındırır. Yatırımınızı korumak için tapu rengini kontrol etmeyi unutmayın!

