Osmaniye, Adana, Hatay ve özellikle Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi başta olmak üzere Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen yılan pancarı olarak da bilinen tirşik otundan yapılan geleneksel bir çorbadır.

Gavur Dağları kökenli bu yemek, tamamen doğal malzemelerle el emeğiyle hazırlanır ve yöresel mutfağın en değerli lezzetlerinden biri olarak kabul edilir. Halk arasında "Andırın Doktoru" lakabıyla anılan Tirşik Çorbası, yüzyıllardır şifa kaynağı olarak sofralarda yer bulur.

Kış aylarında sıkça tüketilen bu çorba, ekşi tadı ve yoğun kıvamıyla hem doyurucu hem de besleyicidir. Tirşik otu, doğada kendiliğinden yetişen endemik bir bitki olup, doğru pişirildiğinde zehirli etkileri tamamen ortadan kalkar ve sağlık dolu bir yemeğe dönüşür.

TİRŞİK ÇORBASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

Tirşik Çorbası'nın temel malzemesi taze veya kurutulmuş tirşik otudur. Standart bir tarif için şu malzemeler kullanılır: 2-3 kilogram tirşik otu, yarım kilogram dövme yarma buğday, 250 gram nohut, 1 kilogram yoğurt veya ayran, 2 su bardağı un, yeterli miktarda tuz ve sıcak su. Bazı yöresel varyasyonlarda ezilmiş sarımsak, Maraş tarhanası veya bulgur da eklenir. Nohut ve yarma genellikle bir gece önceden ıslatılır. Malzemeler tamamen doğal olup, katkı maddesi içermez. Tirşik otunun temizlenmesi ve doğranması sırasında eldiven kullanılması önerilir çünkü bitki ciltte tahrişe yol açabilir.

TİRŞİK ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR?

Hazırlığı zahmetli ama bir o kadar ödüllendirici olan Tirşik Çorbası, mayalanma süreciyle başlar. Önce tirşik otları iyice yıkanır, ince ince doğranır ve tuzla yoğrulur. Geniş bir tencereye nohut, yarma ve doğranmış otlar konur. Üzerine koyu ayran haline getirilmiş yoğurt dökülür, sıcak su eklenir ve karışımın üzeri tamamen kapatacak şekilde un serpilir.

Bu şekilde hava almayacak biçimde 12-15 saat mayalanmaya bırakılır. Mayalanma sonunda otlar sararır ve ekşi bir koku oluşur. Ardından tencere ocağa alınır, kısık ateşte 3-5 saat karıştırılarak pişirilir. Buharlaşan su yerine kaynar su eklenir. Pişmeye yakın tuz ve isteğe göre sarımsak ilave edilir. Çorba kıvam aldıktan sonra ocaktan alınır. Bu uzun pişirme, otun zehirli maddelerini tamamen nötrler ve lezzetini ortaya çıkarır.

TİRŞİK ÇORBASININ SAĞLIK FAYDALARI VE KİMLER TÜKETMELİ?

Tirşik Çorbası, yüksek antioksidan içeriğiyle doğal bir antibiyotik olarak bilinir. Mide ve bağırsak sağlığını destekler, gastrite iyi gelir, parazit düşürür ve hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücü etkisiyle ödem atar, idrar yolu enfeksiyonlarına faydalıdır. Kansızlıkla mücadele eder, ateş düşürür, yaraları iyileştirir ve vücut direncini artırır.

Düşük kalorili yapısıyla diyabet ve tansiyon hastalarına, romatizma şikayetleri olanlara önerilir. Halk inanışına göre yılda en az 7 kez tüketildiğinde o yıl hastalık görülmez. Antioksidanları sayesinde tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Her yaştan insan tüketebilir ancak aşırıya kaçmamak gerekir. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar doktora danışmalıdır.

PİŞİRİLDİKTEN SONRA SAKLAMA VE TÜKETİM ÖNERİLERİ

Tirşik Çorbası pişirildikten sonra buzdolabında 4-5 gün tazeliğini korur, hemen bozulmaz. Derin dondurucuda aylarca saklanabilir ancak tekrar kullanımdan önce çözdürülüp ısıtılmalıdır. Hem sıcak hem soğuk tüketilir, genellikle bulgur pilavı veya ekmekle servis edilir. Aşırı tüketim ishale yol açabileceğinden ölçülü içilmelidir. Bu eşsiz lezzet, hem kültürel miras hem de doğal şifa kaynağı olarak nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.