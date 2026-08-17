Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İtalya Kupası'nda Mantova'ya elenen Lazio'da gözler yeniden transfer çalışmalarına çevrildi. Özellikle teknik direktör Rino Gattuso'nun, Mauro Icardi hakkında iki gün arayla yaptığı açıklamalar İtalyan basınında geniş yankı uyandırdı.

MAÇ ÖNCESİ MESAFELİ KONUŞTU

Deneyimli teknik adam, karşılaşma öncesinde Mauro Icardi hakkında yaptığı değerlendirmede, takımın ihtiyaç duyduğu profilin farklı olduğunu dile getirmişti.

Gattuso açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mauro futbol tarihine geçti, bir golcü. Ancak işlevsel olup olmadığına da bakmak gerekiyor. Bize koşan, yoğun pres yapan, gol atan ama sadece golcü olmayan komple bir oyuncu lazım."

İtalyan çalıştırıcı ayrıca, hücum hattında derinliğe koşular yapabilecek ve takımın geçiş oyununa katkı sağlayacak bir santrfor aradıklarını söylemişti.

MAÇ SONRASI SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Mantova karşısında alınan sürpriz yenilginin ardından Gattuso'nun yaptığı açıklamalar farklı yorumlandı.

Gol yollarındaki etkisiz performansa dikkat çeken deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Bugün pozisyonlar ürettik, şimdi bunları gole çevirmek gerekiyor. Ben teknik direktörüm ve takımı gol atabilecek duruma getirmeliyim."

ICARDİ İDDİALARI YENİDEN GÜÇLENDİ

Gattuso'nun maç öncesinde daha çok oyun yapısına vurgu yaparken, maç sonrasında golcü eksikliğini ön plana çıkarması, İtalyan basınında Mauro Icardi transferine yeşil ışık yaktığı şeklinde yorumlandı.

Lazio'nun henüz Arjantinli yıldız için somut bir anlaşmaya yakın olmadığı belirtilirken, uygun şartların oluşması halinde Icardi transferinin yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

LAZİO'NUN GÜNDEMİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından serbest statüde bulunan Mauro Icardi'nin ismi son günlerde Lazio ile sık sık anılıyor.

İtalyan ekibinin, golcü transferi konusunda farklı isimleri değerlendirmeye devam ettiği, ancak Gattuso'nun son açıklamalarının ardından Icardi seçeneğinin masadaki yerini koruduğu belirtiliyor.