Gastronomi kenti Adana'da tarihi adım: Sofra kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor

Geleneksel Türk el sanatlarını ve mutfak kültürünü araştırmasıyla tanınan Adana Olgunlaşma Enstitüsü, projenin her aşamasında tarihi dokuya sadık kalıyor. Miras evinde yer alacak olan kumaş dokumalarından ahşap işçiliklerine, bakır sunum kaplarından tarihi mutfak araç gereçlerine kadar her detay orijinaline uygun olarak yeniden üretiliyor veya restore ediliyor. Mekanda yer alacak interaktif sergi alanları ve tadım atölyeleri sayesinde hem yerli hem de yabancı turistler için kent merkezinde eşsiz bir çekim noktası oluşturulması hedefleniyor.