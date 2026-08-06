Çukurova’nın kalbi ve Türkiye'nin önde gelen lezzet başkentlerinden biri olan Adana, zengin gastronomi kültürünü koruyup gelecek nesillere aktaracak dev bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Gastronomi kenti Adana'da tarihi adım: Sofra kültürü gelecek kuşaklara aktarılıyor
Adana'da geleneksel sofra kültürünü ve zengin mutfak mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla başlatılan Selamlık Sofra Miras Evi projesinde son hazırlıklar değerlendirildi ve açılış için geri sayım başladı.Kaynak: Diğer
Kentin köklü mutfak mirasını ve yüzyıllardır süregelen geleneksel sofra anlayışını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen Selamlık Sofra Miras Evi projesinde artık son aşamaya gelindi. Vali Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen üst düzey değerlendirme toplantısında, yakın zamanda kapılarını ziyaretçilerine açması planlanan merkezin tüm detayları ve yürütülen son hazırlıklar masaya yatırıldı.
Valilik Makam Toplantı Salonu'nda düzenlenen kritik görüşmeye, kent protokolü ve projeyi yürüten teknik ekip yoğun katılım gösterdi. Adana Valisi Mustafa Yavuz başkanlığında yapılan değerlendirme oturumuna Vali Yardımcısı Hasan Balcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile projeyi üstlenen Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcıları Fuat Soylu ve Nuray Gerger katıldı.
Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından titizlikle hazırlanan projenin mevcut durumu detaylıca incelendi. Kısa süre içinde açılması planlanan Selamlık Sofra Miras Evi'nin mekan düzenlemeleri, sergilenecek kültürel ögeler ve açılış sürecine kadar tamamlanması gereken tüm adımlar toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Adana'nın eşsiz mutfak kimliğine dikkat çeken Vali Mustafa Yavuz, kentin sahip olduğu potansiyelin altını çizdi. Adana'nın köklü gastronomi kültürünün ve geleneksel sofra anlayışının bozulmadan korunması ve genç kuşaklara doğru aktarılmasının büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Yavuz, merkezin vizyonunu şu sözlerle ifade etti:
Selamlık Sofra Miras Evi yalnızca yöresel lezzetlerin sunulduğu ya da sergilendiği sıradan bir alan olmayacak. Burası, Adana'nın derin misafirperverlik kültürünü, asırlık sofra geleneğini ve zengin kültürel birikimini bir bütün olarak yansıtan yaşayan bir kültür merkezi şeklinde hizmet verecek.
Kültürel mirasın korunmasının ortak bir görev olduğunu belirten Vali Yavuz, bu önemli yapının kentin tarihsel ve kültürel hafızasına devasa katkılar sunacağını ifade ederek, projenin mutfağında yer alan tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkürlerini iletti.
UNESCO Gastronomi Kenti Yolunda Önemli Bir Kilometre Taşı
Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Adana için Selamlık Sofra Miras Evi büyük stratejik önem taşıyor. UNESCO tescili yolunda kentin sahip olduğu somut olmayan kültürel miras unsurlarını belgelemek ve yaşatmak hayati bir rol üstleniyor.
Selamlık Sofra Miras Evi, tam da bu noktada Adana kebap gibi tescilli lezzetlerin ötesine geçerek kentin unutulmaya yüz tutmuş ev yemeklerini, şerbet kültürünü, çorba çeşitlerini ve geleneksel sunum ritüellerini kayıt altına alacak. Ziyaretçiler burada sadece yemek yemeyecek, aynı zamanda Adana evlerindeki selamlık odalarında misafirlerin nasıl ağırlandığını, sofranın nasıl kurulduğunu ve yemek adabının nasıl işlediğini canlı olarak deneyimleme imkanı bulacak.
Geleneksel Türk el sanatlarını ve mutfak kültürünü araştırmasıyla tanınan Adana Olgunlaşma Enstitüsü, projenin her aşamasında tarihi dokuya sadık kalıyor. Miras evinde yer alacak olan kumaş dokumalarından ahşap işçiliklerine, bakır sunum kaplarından tarihi mutfak araç gereçlerine kadar her detay orijinaline uygun olarak yeniden üretiliyor veya restore ediliyor. Mekanda yer alacak interaktif sergi alanları ve tadım atölyeleri sayesinde hem yerli hem de yabancı turistler için kent merkezinde eşsiz bir çekim noktası oluşturulması hedefleniyor.
Kentin kültür turizmine ve gastronomi diplomasisine güç katması beklenen Selamlık Sofra Miras Evi, tamamlanacak son koordinasyon çalışmalarının ardından Adana halkının ve tüm lezzet tutkunlarının hizmetine sunulacak.