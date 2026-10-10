GastroAntep’ten dünya sofralarına

Gaziantep’in sahip olduğu değerlerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Biz diğer şehirlerden Mezopotamya’nın bilgeliği, Fırat’ın bereketi ve bu coğrafyanın sunduğu zenginlikle ayrışıyoruz. Bu medeniyet, bu coğrafya ve 12 bin yıllık tarih bize emanet.