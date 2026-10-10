Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl 'Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik' temasıyla düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) başladı.
GastroAntep’ten dünya sofralarına
Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep), "Deneyim Çağı" temasıyla kapılarını açtı. Festival boyunca kentin 12 bin yıllık köklü mirası, benzersiz mutfak zenginliği ve eşsiz misafirperverlik kültürü tüm dünyaya ilham vererek anlatılacak.Kaynak: DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) gerçekleşen konferans programıyla başladı.
'Deneyim Çağı: Gastronomi, Tarım, Turizm ve Misafirperverlik' temasıyla düzenlenen festivalde; üretimden restoran kimliğine, konaklama deneyiminden mutfak kültürünün aktarılmasına kadar pek çok konu paneller ve söyleşilerde ele alınırken, şeflerin uygulamalı atölye çalışmaları da ziyaretçilerle buluşuyor.
Etkinliklerin ana merkezi Festival Park'ta kurulan alanları ziyaret edenler, geleneksel lezzetleri tatma ve kentin gastronomi kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor. Konferans programında sunum yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in dünya gastronomi ekosistemindeki yerini ve yükseliş potansiyelini yemekler üzerinden değerlendirdi. Şahin, kentin gastronomi alanındaki gelişim sürecine ve bu doğrultuda yürütülen çalışmalara da değindi.
Gaziantep’in sahip olduğu değerlerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Biz diğer şehirlerden Mezopotamya’nın bilgeliği, Fırat’ın bereketi ve bu coğrafyanın sunduğu zenginlikle ayrışıyoruz. Bu medeniyet, bu coğrafya ve 12 bin yıllık tarih bize emanet.
Sofra deyip geçmeyin, büyük aileyi, kültürün kuşaklar arasında aktarılmasını da korumak zorundayız. Büyük sofrayı yeniden kurmalı, büyük aileyi yeniden inşa etmeliyiz. Bir misafir geldiğinde sofraya bir tabak daha koymak, bu kültürün özüdür. Çocuklarımız bizi izliyor ve yaptıklarımızı tekrar ediyor. Kültürün aktarılmasında hepimize sorumluluk düşüyor” dedi.
Konuşmaların ardından Türk mutfağı araştırmacısı Vedat Başaran'ın moderatörlüğündeki panelde Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl konuştu. suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.