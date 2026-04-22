Toplumda birçok meslek grubunda olduğu gibi gassallık alanında da ciddi bir ihtiyaç oluştuğuna dikkat çekilirken, bu eksikliğin bilinçli ve doğru şekilde giderilmesi hedefleniyor. Dini vecibelere uygun cenaze hizmetlerinin sürdürülebilmesi açısından gassallık mesleğinin önemi bir kez daha gündeme geldi.



Kursun duyurusunda, eğitimlerin İdirmava Camii’nde gerçekleştirileceği belirtilirken, gassallığın hem toplumsal bir hizmet hem de katılımcılar için ek gelir kaynağı olabileceği vurgulandı.

Eğitim materyallerinin temini için kurs ücretinin 1.000 TL olarak belirlendiği açıklanırken, kursa katılmak isteyenler için iletişim bilgileri de paylaşıldı.



Yetkililer, bu alanda yetişecek kişilerin hem dini sorumlulukların yerine getirilmesine katkı sunacağını hem de şehirde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek tüm vatandaşları kursa davet etti.