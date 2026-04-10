TRT’den yapılan açıklamaya göre, kara komediyle dramı harmanlayan dizinin üçüncü sezonu, bugünden itibaren tüm bölümleriyle sadece tabii’de izlenebiliyor.

Yeni sezonda hikaye, Baki’nin gençlik yıllarına uzanan bir anlatıyla derinleşiyor. Merkezde “Baki neden gassal oldu?” sorusuyla ana karakterin gizemli geçmişine ışık tutuluyor. Baki’nin geçmişine yapılan yolculuklarla bu sorunun cevabı adım adım ortaya çıkarken Baki ve Nihan’ın bugünkü hayatı ise yeni sınavlarla karşı karşıya kalıyor.

Başrollerini Ahmet Kural (Baki) ve Hande Soral’ın (Nihan) paylaştığı diziye, yeni sezonda gassallık mesleğinin inceliklerini Baki’ye öğreten Kadir Hoca rolüyle Timuçin Esen de katılıyor.Oyuncu kadrosunda Mesut Akusta, Demir Karahan, Serhat Kılıç, Nazan Kesal ve Serkan Ercan’ın da bulunduğu diziye yeni sezonda Emir Benderlioğlu ile Ezgi Özyürekoğlu dahil oldu. Dizide Baki’nin gençlik yıllarına Ulaş Çetin Köreken hayat veriyor.

Yeni sezonun yayınlandığını sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “Sen kalabalıklar içinde olsan dahi yalnız kalırsın. İzleyicimizin kalbinde yer edinen Gassal Baki’nin hikayesi yalnızlığı, çocukluğu ve hayalleriyle devam ediyor.

Yeni sezonu merakla beklenen tabii orijinal dizimiz Gassal, 3. sezonuyla 10 Nisan’da tabii’de!” ifadelerini kullandı.Dizinin yeni sezonunda da senaryoya Sümeyye Karaarslan imza atarken yönetmen koltuğunu ise Karaarslan ile Onur Tan paylaşıyor.Sosyal medyada özellikle müzikleriyle büyük ilgi gören dizinin yeni sezonunda sanatçı Kubat çeşitli eserleri yorumluyor.