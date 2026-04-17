İtalya Serie A'nın 33'üncü haftasında Atalanta'yı ağırlayacak Roma'da teknik direktör Gian Piero Gasperini maç öncesi düzenlenen basın toplantısını gözyaşlarıyla terk etti.

GASPERINI: 'RANIERI'NİN BU ÇIKIŞINI BEKLEMİYORDUM'

Geçtiğimiz hafta Ranieri'nin kendisi hakkında basına yaptığı, "Gasperini bizim 4. tercihimizdi. İlk üç teknik direktör teklifimizi reddetmişti." şeklindeki açıklamasına şaşırdığını ifade eden Gasperini toplantıda "Ranieri ile aramda hiçbir zaman farklı bir ton olmamıştı. Hem basın toplantısında hem de aramızda. Bunu beklemiyordum." diye konuştu.

'ESKİDEN ROMA'YI YENERSEK AVRUPA'YA ULAŞIRIZ DİYORDUM ŞİMDİ TAM TERSİ'

Gasperini sözlerine şu şekilde devam etti:

"Uzun yıllardır böyle bir tona maruz kalmamıştım. O andan itibaren, öncelikle kulübü, takımı veya Roma taraftarlarını daha fazla incitmemek için, herhangi bir yorum yapmaktan kaçındım.

Yarın önemli bir maçımız var, çünkü Avrupa kupalarına katılma şansımız hâlâ mevcut. Bu medya etkisine katlanmak zorunda kaldım. Ama takım ve benim için hiçbir mazeret olmayacak. 33. hafta, son yarış ve her iki taraf için de, özellikle de bizim için son derece önemli. Odak noktamı tamamen teknik tarafa kaydırdım.

Atalanta'dayken Roma'yı bir ölçüt olarak görüyordum. Roma'yı yenersek Avrupa'ya ulaşırız. Şimdi ise tam tersini düşünüyorum: Atalanta'yı yenersek Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hak ediyoruz.”

GASPERINI ATALANTA DÖNEMİNDEN BAHSEDERKEN DUYGULANDI

Basın toplantısının sonlarına doğru eski takımı Atalanta'daki başarılı dönemine dair gelen soruyu cevaplayan Gasperini, "Roma'da başarılı olmak için gereken her şey var. Bergamo'da ise çevremdeki ortamın birlik içinde olması ve kulübün çalışmalarının olağanüstü olması sayesinde başarılı oldum.

Küçük şehir aynı zamanda ideal bir atmosfer yarattı. Birlikte çalıştık ve bir şeyler inşa ettik. Genç oyuncular ve daha fazlası vardı, güçlü bir çekirdek grup. Yapılan transferleri ve paranın nasıl yeniden yatırıldığını düşünün. Atalanta'nın sıra dışı yanı, Avrupa'da oynarken hala kar elde etmesiydi.

Bu sadece benim sayemde değil, her şeyden önce teknik direktörle uyum içinde çalışan çok yetenekli bir kulüp yönetimi sayesinde oldu. Sonra işler biraz değişti, kısmen sahiplik değiştiği için, kısmen de çok yakın olduğum 'baba figürü' [Antonio Percassi] yüzünden…" dedi ve sözlerini tamamlayamadan gözyaşlarına boğularak salonu terk etti.