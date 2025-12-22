İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması büyüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay, 21 Aralık tarihinde tutuklandı.

Akçay'ın ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği ve itirafçı olduğu öğrenildi.

'PARTİLERE BELİRLİ KİŞİLER ALINIYOR' İDDİASI

ATV'nin aktardığına göre, Akçay, Garipoğlu'nun düzenlediği partilerde katılacak kişilerin önceden belirlendiğini ifade etti.

Düzenlenen partilerde aynı barmen-garson ekibinin görev yaptığı ve bu ekibin Bodrum'daki tekne partilerinde de yer aldığı ifadede yer aldı.

TALİMATLA ÖDEME

İfadede partilere birçok kadının da çağrıldığı, bu kişilere Kasım Garipoğlu’nun talimatıyla banka havalesi yoluyla 10 bin liraya kadar ödemeler yapıldığı yer aldı. Akçay, bu ödemelerin kendi inisiyatifiyle değil, doğrudan talimatla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

4 İSİM VERDİ

Akçay'ın iddiasına göre partiye Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş gibi ünlü isimler de katıldı.

ÜST KATA ÇIKMAMA TALİMATI

Akçay ifadesinde, Garipoğlu'nun talimatıyla parti sırasında üst kata çıkmalarının yasaklandığını söyledi. Partiler devam ederken Garipoğlu’nun odasına çekildiğini, sabaha karşı ise yalıda kalan misafirlerin kendileri tarafından gönderildiğini aktardı.

Şoför Akçay, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, yalnızca makam şoförlüğü ve verilen talimatları yerine getirdiğini savundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Akçay, bildiklerini samimi şekilde anlattığını ifade etti.