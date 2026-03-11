Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, İlyas Mahallesi Hasan Yılmaz Kurt Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde çöp topladığı öğrenilen Hacer Cidem (59), seyir halinde olan ve S.K. yönetimindeki 59 HB 169 plakalı kamyonun altında kaldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hacer Cidem’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Cidem’in cenazesi otopsi için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.