AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in Meclis’te CHP sıralarına dönerek söylediği şu cümle, bir anlık polemik değil, uzun süredir kurulan bir siyasi düzenin itirafıydı: “Biz garibanlardan oy alıyoruz, siz zenginlerden.”

Bu söz, dikkatle bakıldığında, Türkiye’nin son yirmi beş yılını anlamak için güçlü bir anahtar sunuyor. Çünkü bu cümlede hem sınıfsal ayrışmanın kabullenişi hem de bu gariban sınıfı hedef seçmen görmenin derin bir çelişkisi var.

Garibanlık bir kimlik mi, yoksa bir siyasi araç mı?

“Gariban” kelimesi, yoksulluğu, yokluğu anlatır. Ama siyasetin diline girdiği anda masumiyetini kaybeder. Özlem Zengin’in cümlesi, garibanlığı bir sınıfsal durumdan çıkarıp bir siyasi kimliğe dönüştürüyor.

Bu aşamada sormak kaçınılmaz hale geliyor:

Eğer bir parti oyunu yoksulluktan alıyorsa, o yoksulluğu azaltmak mı ister, yoksa onu yönetmek mi?

Son yıllarda uygulanan ekonomik politikalar bu soruya yanıt veriyor. “NAS” ısrarı, para politikasının ideolojik gerekçelerle şekillendirilmesi… Bugün bu politikaların sonuçları oldukça net: Yüksek enflasyon, eriyen gelirler ve yok olan orta sınıf.

Yoksulluk arttıkça ne oldu?

Devlete bağımlılık arttı.

Devlete bağımlılık arttıkça, sosyal yardımlar hayati hale geldi.

Yardımlar hayati hale geldikçe, siyasal sadakat üretildi.

Bu durum, modern siyaset biliminin en eski gerçeklerinden biri. Ekonomik olarak bağımsız birey sorgular. Geleceğini planlayabilen birey hesap sorar. Ama günü kurtarmaya çalışan, yarını belirsiz olan kitleler için en büyük lüks, istikrardır. O istikrar, kötü de olsa.

Bu yüzden “gariban” söylemi, bir bağımlılık ilişkisi kurar. “Seni ben korurum” vaadi, “sen bana oy ver” beklentisiyle birlikte gelir.

Zenginlik el değiştirirken…

İşin ikinci ve daha rahatsız edici kısmı burada başlıyor. AKP kendini “garibanın partisi” olarak tanımlarken, son yirmi beş yılda ülkedeki zenginleşmenin kimler arasında gerçekleştiğine bakmak gerekiyor.

Eski sermaye grupları tasfiye edildi veya baskılandı. Yerlerine ise, kamu ihaleleriyle, teşviklerle, vergi aflarıyla büyüyen yeni bir sermaye sınıfı inşa edildi: Yani, bugün “AKP zengini” denilen kesim.

Peki buna rağmen “gariban” hâlâ AKP’ye oy verir mi?

Evet, verir. Çünkü “Ya bunlar giderse yardımlar kesilirse?” sorusu, “Neden bu haldeyim?” sorusundan daha baskındır. Üstelik seçim dönemlerinde devreye giren popülist politikalar bu bağı daha da güçlendirir. Para basılır, maaşlar artırılır, aflar çıkarılır, EYT gibi devasa yükler göze alınır.

Sonuçta, AKP yoksulluğu bitirmeyi değil, sürdürülebilir kılmayı başardı. Muhalefet ise yoksulluğu bitirmeyi vaat ediyor ama bu vaadin nasıl gerçekleşeceğini anlatmakta zorlanıyor.

Özlem Zengin’in cümlesi bu yüzden tehlikeli. Çünkü garibanlığı bir kader gibi sunuyor. Oysa gerçek siyaset, garibanlığı ortadan kaldırmayı hedefler; ona sahip çıkmayı, bununla övünmeyi değil. Zira, garibanlık bir kimlik değil, bir problemdir.