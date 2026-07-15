Gardıroplardaki küf ve rutubet kokusuna son: İşte mutfaktaki o doğal mucize

Gardırobun kapağını her araladığınızda hissettiğiniz o yoğun ve nemli koku, aslında evinizdeki gizli bir sorunun işareti olabilir. Pek çoğumuz bu rahatsız edici küf kokusunu bastırmak için ağır parfümlere ya da dolap kokularına başvursak da, bu çözümler maalesef yalnızca geçici birer göz boyamadır. Uzmanlara göre kalıcı bir ferahlığa ulaşmanın tek yolu, kokunun temel sebebi olan nemi ve rutubeti tamamen ortadan kaldırmaktır. Kimyasal temizleyicilere yönelmeden, yalnızca mutfağınızda halihazırda bulunan malzemeleri kullanarak bu problemi kökten çözmek ise tahmin ettiğinizden çok daha zahmetsizdir.