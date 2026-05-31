Türkiye’nin dört büyük özel bankası İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank’ın 2026 yılı ilk çeyrek bilanço sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplam aktif büyüklükleri 17,16 trilyon TL’yi aşan ve Türk bankacılık sisteminin yaklaşık üçte birini oluşturan bu dört dev kurum arasındaki rekabetin, ilk çeyrekte daha da sertleştiği görüldü. Özellikle geleneksel sektör lideri İş Bankası ile onu yakından takip eden Garanti BBVA arasındaki yarış, dönemin en dikkat çeken finans gelişmesi oldu.

AKTİF BÜYÜKLÜKTE ZİRVE MÜCADELESİ: FARK 151 MİLYAR TL'YE DÜŞTÜ

ParaMedya’da yer alan habere göre; İş Bankası, konsolide aktif büyüklüğünü yılın ilk üç ayında yüzde 6,7 oranında artırarak 4,935 trilyon TL ile özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürmeyi başardı. Buna karşın, aynı dönemde yüzde 5,2 büyüme kaydeden Garanti BBVA, aktif büyüklüğünü 4,784 trilyon TL’ye ulaştırarak aradaki farkı tarihi bir eşik olan 151 milyar TL seviyesine kadar indirdi. Sektör analistleri, bu tablonun İş Bankası'nın uzun yıllardır koruduğu tahtının her zamankinden daha güçlü şekilde zorlandığına işaret ettiğini belirtiyor.

YÜKSEK FAİZ ORTAMINDA FONLAMA YARIŞI: MEVDUAT LİDERLERİ

Yüksek faiz politikasının uygulandığı mevcut ekonomik konjonktürde, bankaların en kritik rekabet alanı haline gelen mevduat hacminde de sıralama netleşti.

İş Bankası: Toplam 3,268 trilyon TL mevduat hacmiyle fonlama alanında da ilk sıradaki yerini korudu.

Garanti BBVA: 3,161 trilyon TL ile zirvenin hemen ardında ikinci sırada yer aldı.

Akbank: 2,318 trilyon TL mevduat büyüklüğüne ulaşarak üçüncülüğünü sürdürdü.

Yapı Kredi: Sergilediği performansla 2 trilyon TL barajını aşmayı başardı.

CANLI KREDİDE GARANTİ, TOPLAM DESTEKTE İŞ BANKASI

Kredi hacimleri incelendiğinde bankaların farklı alanlarda öne çıktığı görüldü. Garanti BBVA, yaklaşık 2,768 trilyon TL’lik canlı kredi portföyüyle bu alanda ilk sıraya yerleşti. İş Bankası’nın nakdi kredi hacmi 2,60 trilyon TL düzeyinde kalırken, gayrinakdi krediler de dahil edildiğinde reel sektöre sağladığı toplam finansman desteği 3,5 trilyon TL’ye ulaştı ve toplam kaynak sağlama kulvarında liderliğini tescilledi. Diğer yandan Akbank’ın kredi hacmi 2 trilyon TL’nin, Yapı Kredi’nin portföyü ise 1,9 trilyon TL’nin üzerine çıktı.

YAPI KREDİ'DEN BÜYÜME ATAK, AKBANK'TAN TEMKİNLİ STRATEJİ

2026'nın ilk çeyreğinde stratejik hamleleriyle ayrışan iki banka Yapı Kredi ve Akbank oldu.

Aktif büyüklüğünü bir önceki yıl sonuna göre yüzde 7,3 oranında artıran Yapı Kredi, dört büyük özel banka arasında ilk çeyreğin en hızlı büyüyen kurumu unvanını aldı. Bu ivmede bankanın bireysel bankacılık, dijitalleşme ve ticari krediler odağında gerçekleştirdiği yatırımların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Rakiplerine kıyasla daha sakin bir rota çizen Akbank, aktif büyümesini yüzde 2,5 seviyesinde tuttu. Sektör analistleri, Akbank'ın bu tercihinin yüksek faiz ortamındaki risk-getiri dengesini korumak, agresif büyüme yerine sermaye verimliliği ve kârlılığa odaklanmak amaçlı bilinçli bir strateji olduğunu ifade ediyor.