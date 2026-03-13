Banka dünyasında Mart ayı rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ve işletme sahipleri için heyecan verici bir duyuru yapıldı.
Garanti BBVA’dan dev kredi kampanyası: 75 bin TL fırsatı... Cebinizden tek bir kuruş faiz çıkmayacak
Mart ayında bankacılık dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Garanti BBVA, yeni müşterilere özel 75.000 TL’ye kadar faizsiz nakit desteği veriyor. Kampanya için son 2 gün kaldı.Derleyen: Süleyman Çay
Garanti BBVA, mart ayının ilk yarısını kapsayan yeni kampanya ile dijital kanallar üzerinden banka bünyesine katılan kullanıcılara, toplamda 75 bin TL’yi bulan faizsiz finansman imkanı sunuluyor.
Kampanya, sadece bireysel kullanıcıları değil, aynı zamanda şahıs firmalarını da kapsıyor. Şahıs işletmeleri, bu nakit desteğini "ticari amaçlı destek kredisi" statüsünde kullanarak iş hacimlerini artırma fırsatı yakalıyor.
Garanti BBVA, 2 - 15 Mart tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlar için hazırlanan kredi paketinin detaylarını şu şekilde belirtti:
Minimum 1.000 TL’den başlayıp 50.000 TL’ye kadar çıkıyor. Hızlı geri ödeme planı çerçevesinde 3 ay olarak belirlendi.
Müşterilik süreci tamamlandıktan sonraki 10 gün içinde başvurunun dijitalden yapılması şart.
Kredi kullanımı, hayat sigortası kapsamında gerçekleştiriliyor.
Kredi paketine ek olarak sunulan bir diğer fırsat ise Taksitli Avans Hesap. 1 - 15 Mart tarihleri arasında yeni katılan müşteriler, krediye ek olarak 25.000 TL limitli taksitli avans hesabını da yüzde 0 faiz oranıyla tanımlatabiliyor.
Böylece toplam faizsiz limit kullanımı 75 bin TL seviyesine ulaşıyor. Bu tutar için de maksimum vade süresi 3 ay olarak uygulanıyor.