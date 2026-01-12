Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Garajında klasik otomobili olanlara müjde

Garajında klasik otomobili olanlara müjde

Klasik otomobil piyasasında kartlar yeniden karılıyor. Bazı modeller piyasaya çıktıkları an efsaneleşirken, bazıları ise zamanla değer kazanarak koleksiyonerlerin radarına girdi.

Klasik otomobil piyasasında kartlar yeniden karılıyor. Bazı modeller piyasaya çıktıkları an efsaneleşirken, bazıları ise zamanla değer kazanarak koleksiyonerlerin radarına giriyor. Hagerty’nin veri analizlerine dayanan son raporu, 2026 yılı itibarıyla değerinde büyük sıçrama beklenen 10 modeli gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, listedeki bazı araçların şu an erişilebilir fiyatlarda olduğunu ancak yakın gelecekte birer yatırım aracına dönüşebileceğini öngörüyor.

İşte 2026’da değer kazanması beklenen o otomobiller:

1. Alfa Romeo Spider (1966 – 1986) Ortalama Değeri: 21.200 Euro 1960’ların ruhunu yansıtan bu ikonik model için Hagerty uzmanları, "Altmışlı yılların hit filmi 'The Graduate'de yer alması, sportif Alfa Romeo'yu sağlam bir favori haline getirdi. Ve değerlerinin artması bekleniyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

2. Ferrari F430 (2004 – 2009) Ortalama Değeri: 95.400 Euro Frank Stephenson ve Pininfarina imzalı bu model, modern klasiklerin gözdesi. Manuel şanzımanlı örneklerin daha yüksek fiyatlara ulaştığı belirtiliyor.

3. Ford Transit MkI (1965 – 1977) Ortalama Değeri: 17.200 Euro İngiltere ekonomisinin simgesi haline gelen bu ticari araç, geçmişte sadece esnafın değil, "polis güçleri, lojistik şirketleri ve özellikle 1970'lerde banka soyguncuları arasında da popüler oldu."

4. Mercedes-Benz SLK MkII (2004 – 2011) Ortalama Değeri: 5.200 Euro Fiyatları son beş yıldır sabit seyreden bu modelin, 2026'da büyük bir ivme kazanması bekleniyor. Şu an için "fiyat/performans" açısından en iyi roadster seçeneklerinden biri olarak görülüyor.

5. MG MGA (1955 – 1962) Ortalama Değeri: 25.700 Euro Hagerty’nin özel algoritmasına göre, son yıllarda düşüş yaşayan MGA'nın değeri yeniden yükselişe geçecek. Kurum, "Koleksiyon Değeri Algoritması" verilerine dayanarak bu aracın hala güçlü bir yatırım olduğunu vurguluyor.

6. Porsche 911 996 (1997 – 2006) Ortalama Değeri: 17.800 Euro Su soğutmalı motoru ve farklı far tasarımıyla başlangıçta eleştirilen 996 nesli, artık 20 yaşını doldurarak klasik statüsüne geçti. Sahip olduğu itibar sayesinde halen cazip bir fiyat seviyesinde bulunuyor.

7. Riley Nine Imp (1934 – 1935) Ortalama Değeri: 60.100 Euro Savaş öncesi dönemin bu nadide parçası, son on yılda yaşanan fiyat düşüşüyle birlikte koleksiyonerler için daha ulaşılabilir ve potansiyeli yüksek bir seçenek haline geldi.

8. Toyota Supra A80 (1993 – 2002) Ortalama Değeri: 40.000 Euro Popüler kültürün ve yarış oyunlarının vazgeçilmezi olan bu model, son 5 yılda %41,8 oranında değer kazandı. Film setlerinden çıkan örneklerin ulaştığı rekor fiyatlar, modelin gelecekteki konumuna işaret ediyor.

9. Vauxhall Viva HC (1971 – 1979) Ortalama Değeri: 4.300 Euro Döneminin en çok üretilen araçlarından biri olmasına rağmen günümüzde oldukça nadir bulunan Viva, sadeliği ve dayanıklılığı ile düşük bütçeli koleksiyonerlerin yeni gözdesi olmaya aday.

10. Volkswagen Golf GTI MkII (1983 – 1992) Ortalama Değeri: 15.300 Euro 2026 yılında 50. yılını kutlayacak olan Golf GTI, "hot hatch" sınıfının öncüsü kabul ediliyor. Uzmanlara göre Golf, "dinamik sürüş deneyimini modern klasik tarz ve günlük konforla ideal bir şekilde birleştirerek, 'hot hatch' türünün en sevilen modellerinden biri olmaya devam edecek."

