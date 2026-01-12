Garajında klasik otomobili olanlara müjde

4. Mercedes-Benz SLK MkII (2004 – 2011) Ortalama Değeri: 5.200 Euro Fiyatları son beş yıldır sabit seyreden bu modelin, 2026'da büyük bir ivme kazanması bekleniyor. Şu an için "fiyat/performans" açısından en iyi roadster seçeneklerinden biri olarak görülüyor.