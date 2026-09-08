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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ganita Akşamları etkinlikleri, Eylül ayında da Karadeniz müziğinin sevilen isimlerini vatandaşlarla buluşturacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ganita Akşamları hız kesmeden devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Ganita Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikler, konserlerle sürüyor.

Program takvimine göre 8 Eylül Salı günü saat 19.30’da Özgün Can Kaya sahne alacak. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Okan Kaya ile Miraç Yılmaz 9 Eylül Çarşamba günü 19.30’da, Grup Beri ise 11 Eylül Cuma günü saat 19.30’da sevenleriyle buluşacak. Yine sevilen isimlerden Hasan Pekin, 12 Eylül Cumartesi günü 19.30’da müzik ziyafeti sunacak. Gökmen Atmaca ise 13 Eylül Pazar günü 19.30’da müzikseverlerle bir araya gelecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar ücretsiz konserlere davet edildi.